CorSport | Napoli-Spezia | Gattuso gioca la carta Lozano falso nueve

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Contro il Cagliari, nelle battute finali della partita,ha schieratopunta. Sembra essere questo il piano dell’allenatore anche per la partita di oggi contro lo. Il Corriere dello Sport lo dà per certo. In attacco ci sarà il messicano e, dietro di lui, Insigne, Zielinski e Politano. Petagna inizia dalla panchina. “La vera sorpresa sarà il ruolo di: centravanti, anzi,, con alle spalle il tris di trequartisti composto da Politano, Zielinski e Insigne. Fuori Petagna, insomma, in panchina dopo tre partite messe in fila da titolare, e dentro l’ex mancino dell’Inter. A conti fatti, un solo cambio rispetto alla formazione schierata domenica a Cagliari”. Un cambio sostanziale, però, con il messicano che torna alla posizione in cui lo aveva provato a suo ...