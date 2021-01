Can Yaman si allena in palestra per il ruolo di Sandokan (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Qualche settimana fa è stata annunciata una notizia sensazionale, per quanto riguarda l’amatissimo attore turco Can Yaman: interpreterà “Sandokan”! Sì, proprio il mitico ruolo che ha reso immortale Kabir Bedi nell’indimenticabile sceneggiato di Sergio Sollima! Ecco i dettagli! Il progetto Vedremo una fiction liberamente ispirata ai romanzi di Emilio Salgari. La produrrà la “Lux Vide”, la più grande casa di produzione televisiva e cinematografica italiana. Le riprese dovrebbero cominciare la prossima estate nelle location di Roma, Bahamas e Messico. La fiction sarà trasmessa da RAI 1 e RTL 102.5, la più grande radio italiana, collaborerà nella diffusione dei broadcast. L’annuncio è arrivato poco prima di Natale. Erano in collegamento tra l’altro lo stesso Can Yaman (dalla Turchia), Luca Argentero (che interpreterà dopo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Qualche settimana fa è stata annunciata una notizia sensazionale, per quanto riguarda l’amatissimo attore turco Can: interpreterà “”! Sì, proprio il miticoche ha reso immortale Kabir Bedi nell’indimenticabile sceneggiato di Sergio Sollima! Ecco i dettagli! Il progetto Vedremo una fiction liberamente ispirata ai romanzi di Emilio Salgari. La produrrà la “Lux Vide”, la più grande casa di produzione televisiva e cinematografica italiana. Le riprese dovrebbero cominciare la prossima estate nelle location di Roma, Bahamas e Messico. La fiction sarà trasmessa da RAI 1 e RTL 102.5, la più grande radio italiana, collaborerà nella diffusione dei broadcast. L’annuncio è arrivato poco prima di Natale. Erano in collegamento tra l’altro lo stesso Can(dalla Turchia), Luca Argentero (che interpreterà dopo ...

