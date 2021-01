Cagliari | Di Francesco: “Non è andata come volevo, serve aiuto dal mercato” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nono gara consecutiva per il Cagliari, che nella sedicesima giornata del campionato di Serie A è stato battuto dal Benevento. I rossoblù erano inizialmente andati in vantaggio grazie ad una… L'articolo Cagliari Di Francesco: “Non è andata come volevo, serve aiuto dal mercato” proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nono gara consecutiva per il, che nella sedicesima giornata del campionato di Serie A è stato battuto dal Benevento. I rossoblù erano inizialmente andati in vantaggio grazie ad una… L'articoloDi: “Non èdal” proviene da Meteoweek.com.

Cagliari_1920 : Di Francesco: «Ci hanno messo KO con due colpi» - Vdruz : Benevento vince in rimonta a Cagliari. Di Francesco rischia - Dalla_SerieA : Cagliari-Benevento 1-2: Joao Pedro non basta a Di Francesco, Inzaghi vola in classifica - - Dalla_SerieA : Diretta Cagliari-Benevento ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali -… - Dalla_SerieA : Cagliari, Di Francesco: 'Rosso a Nandez? Non so cosa sia successo' - -