A Italia viva il rimpasto non basta

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) AGI - "Noi siamo pronti al dibattito in Parlamento e le nostre ministre sono pronte a dimettersi. Conte si decida". Mentre resta lo stallo tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi sul futuro dell'esecutivo,ribadisce al presidente del Consiglio la sua posizione: in una intervista a La Stampa, la capogruppo di Iv, Maria Elena Boschi ripete che i renziani hanno “posto questioni di merito: dal piano vaccini all'Alta velocità, dalla riapertura delle scuole all'utilizzo del Mes per la sanità” ma aggiunge che “a oggi, non c'è stata ancora nessuna risposta dal Governo". Boschi considera “legittimo” il tentativo di Conte di verificare un possibile sostegno alla maggioranza da parte dei ‘responsabili', ma “l'importante è che non perda tempo", aggiunge. L'esponente renziana respinge la "narrazione che viene dagli uffici del premier che ci accontenteranno ...

