Villas Boas vuole Milik E' uno dei più forti | ma servono tanti soldi

(Di martedì 5 gennaio 2021) Il Marsiglia nella corsa per Arkadiusz. L'attaccante polacco, in scadenza col Napoli, è da tempo ai margini del progetto tanto da non essere mai sceso in campo in questa stagione, e il suo nome ...

Ultime Notizie dalla rete : Villas Boas

Napoli, Villas Boas su Milik “Siamo interessati, ma non ci sono trattative avanzate col Napoli o col calciatore. Nell'ultimo mercato non siamo riusciti a prendere l'attaccante c ...Il Marsiglia nella corsa per Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco, in scadenza col Napoli, è da tempo ai margini del progetto tanto da non essere mai sceso in campo in questa stagione, e il suo nome ...