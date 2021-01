"Un uccellino mi ha detto che...". Indiscrezione in Rai: ecco a chi può "fare il posto" Bianca Guaccero, si punta in altissimo (Di martedì 5 gennaio 2021) È cosa nota: nei mesi scorsi, Mara Venier aveva annunciato di voler lasciare la conduzione di Domenica In al termine di questa stagione su Rai 1, obiettivo dedicarsi alla famiglia. E da lì, il tam-tam e le indiscrezioni sui possibili sostituti. E c'è anche chi si auto-candida. Per esempio Bianca Guaccero. Già, perché nella puntata di detto Fatto di oggi, martedì 5 gennaio, Carla Gozzi la ha innescata con questa battuta: "Mara Venier ha dichiarato che l'anno prossimo non sarà a Domenica In. Tu sai chi ci andrà, hai qualche new? Perché un uccellino mi ha detto...". Insomma, come se fosse più di un'Indiscrezione. Quasi una notizia. E la Guaccero, a quel punto, ha ammesso: "Noi ci candidiamo, poi vediamo". Forse, qualcosa effettivamente bolle in pentola... ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) È cosa nota: nei mesi scorsi, Mara Venier aveva annunciato di voler lasciare la conduzione di Domenica In al termine di questa stagione su Rai 1, obiettivo dedicarsi alla famiglia. E da lì, il tam-tam e le indiscrezioni sui possibili sostituti. E c'è anche chi si auto-candida. Per esempio. Già, perché nellata diFatto di oggi, martedì 5 gennaio, Carla Gozzi la ha innescata con questa battuta: "Mara Venier ha dichiarato che l'anno prossimo non sarà a Domenica In. Tu sai chi ci andrà, hai qualche new? Perché unmi ha...". Insomma, come se fosse più di un'. Quasi una notizia. E la, a quel punto, ha ammesso: "Noi ci candidiamo, poi vediamo". Forse, qualcosa effettivamente bolle in pentola... ...

chiiia__01 : RT @alessia94raf: Caro diario, un uccellino (non un tarlo perché è un insetto) mi ha detto che Lazzaro si è accorto che abbiamo partecipato… - alessia94raf : Caro diario, un uccellino (non un tarlo perché è un insetto) mi ha detto che Lazzaro si è accorto che abbiamo parte… - barbarapittofr1 : @perrina96 Ma tarlo non è un uccellino. Detto questo lo trovo meraviglioso a difendere questo amore... E se poi fin… - turaz : Mia figlia (6 anni) vede il film 'Emoji' e mi chiede cosa è il 'coso' con l'uccellino. Le mostro twitter e le dico… - GreenMidnight1 : @p__antonio Devo dire che anche il fu uccellino rossonero, poi sparito, aveva messo Simakan in testa alle preferenz… -

Ultime Notizie dalla rete : uccellino detto Domenica In, "un uccellino mi ha detto che...": indiscrezione (pazzesca) su Bianca Guaccero Liberoquotidiano.it Bianca Guaccero a Domenica In dopo Mara Venier? Lei: “Ci candidiamo”

Detto Fatto, Carla Gozzi punge Bianca Guaccero su Domenica In: "Sai chi sostituirà Mara Venier?" Nei mesi scorsi Mara Venier ha annunciato la sua ...

Botti di Capodanno, strage di uccelli a Roma. La Lipu: “Si sono scontrati tra loro per la paura”

Centinaia di uccelli a Roma sono morti a causa dei botti di Capodanno. Le immagini, le immagini degli uccelli morti per strada, in queste ore hanno fatto il giro del mondo. Ma cosa è successo? “Si son ...

Detto Fatto, Carla Gozzi punge Bianca Guaccero su Domenica In: "Sai chi sostituirà Mara Venier?" Nei mesi scorsi Mara Venier ha annunciato la sua ...Centinaia di uccelli a Roma sono morti a causa dei botti di Capodanno. Le immagini, le immagini degli uccelli morti per strada, in queste ore hanno fatto il giro del mondo. Ma cosa è successo? “Si son ...