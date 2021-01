Stati Uniti | sta per essere giustiziata la prima donna in 70 anni

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 5 gennaio 2021) Quella del 12 gennaio 2021 sarà, a suo modo, una data storica. Per lavolta in quasi 70gligiustizieranno una; l’unica, al momento, presente nel braccio della morte di una prigione federale. Lisa Montgomery, ora 53enne, era stata condannata nel 2007 per aver ucciso una ragazza incinta e averle portato via il bambino, estraendolo dalla pancia con un coltello da cucina. Questa storia raccapricciante ritorna al centro dell’attenzione proprio nei giorni che segnano il passaggio fra l’amministrazione Trump e quella Biden, in cui il dibattito sulla pena di morte è più attuale che mai. Il rinvio dell’esecuzione di Lisa Montgomery L’esecuzione di Lisa Montgomery era originariamente in programma per l’8 dello scorso dicembre, ma era stata sospesa perché due dei suoi avvocati ...