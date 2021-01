Serie A, il programma della 16ª giornata (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Oggi si giocano tutte le gare della 16ª giornata di Serie A. Si comincia alle 12.30 con Cagliari-Benevento, poi sette gare in contemporanea alle ore 15. Chiudono Napoli-Spezia alle 18 e Milan-Juventus, il big match di giornata, alle 20.45. Ecco il programma completo: Cagliari-Benevento ore 12.30 Atalanta-Parma ore 15.00 Bologna-Udinese ore 15.00 Crotone-Roma ore 15.00 Lazio-Fiorentina ore 15.00 Sampdoria-Inter ore 15.00 Sassuolo-Genoa ore 15.00 Torino-Verona ore 15.00 Napoli-Spezia ore 18.00 Milan-Juventus ore 20.45 Foto: Logo Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Oggi si giocano tutte le gare16ªdiA. Si comincia alle 12.30 con Cagliari-Benevento, poi sette gare in contemporanea alle ore 15. Chiudono Napoli-Spezia alle 18 e Milan-Juventus, il big match di, alle 20.45. Ecco ilcompleto: Cagliari-Benevento ore 12.30 Atalanta-Parma ore 15.00 Bologna-Udinese ore 15.00 Crotone-Roma ore 15.00 Lazio-Fiorentina ore 15.00 Sampdoria-Inter ore 15.00 Sassuolo-Genoa ore 15.00 Torino-Verona ore 15.00 Napoli-Spezia ore 18.00 Milan-Juventus ore 20.45 Foto: LogoA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

