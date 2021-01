Sanremo 2021, nuova indiscrezione: Amadeus avrà al suo fianco Giovanna Civitillo (Di martedì 5 gennaio 2021) Una nuova indiscrezione si sta facendo strada in queste ore per quanto riguarda la partecipazione di Giovanna Civitillo a Sanremo 2021 al fianco del marito Amadeus Già prima di quest’anno stavano circolando voci sui possibili ospiti e co-conduttori che affiancheranno Amadeus al timone della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Con la serata del 17 L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 5 gennaio 2021) Unasi sta facendo strada in queste ore per quanto riguarda la partecipazione dialdel maritoGià prima di quest’anno stavano circolando voci sui possibili ospiti e co-conduttori che affiancherannoal timone della 71esima edizione del Festival di. Con la serata del 17 L'articolo proviene da YesLife.it.

repubblica : Sanremo, contagi alle stelle in una rsa, chiesti infermieri a Tunisi - Agenzia_Ansa : #Sanremo, boom di #contagi in #Rsa. Chiesti anche infermieri da Tunisi. #ANSA #covid #pandemia - SkySport : Ibrahimovic al Festival di Sanremo 2021: l'attaccante del Milan sarà ospite fisso - zazoomblog : Covid: boom di contagi in Rsa a Sanremo chiamati infermieri da Tunisi - #Covid: #contagi #Sanremo #chiamati - Massimo10489625 : ???? #CORONAVIRUS BOOM CONTAGI IN RSA SANREMO, TOTI IMPORTA INFERMIERI DA TUNISI -