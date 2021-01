Riapertura scuole: Giani, in Toscana eravamo pronti per il 7, ma mi adeguo (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Governo stanotte, ha rinviato all’11 gennaio il ritorno degli studenti delle superiori alla didattica in presenza. La Regione non può opporsi a una scelta che ricade su tutto il territorio nazionale, afferma Giani Leggi su firenzepost (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Governo stanotte, ha rinviato all’11 gennaio il ritorno degli studenti delle superiori alla didattica in presenza. La Regione non può opporsi a una scelta che ricade su tutto il territorio nazionale, afferma

fabfazio : Ma...con questa percentuale di positività che sfiora il 14%, non sarebbe più prudente rinviare la riapertura delle… - giorgio_gori : 50% didattica in presenza e 50% a distanza; ingressi scaglionati 8-10, idem le uscite; trasporto scolastico + 30%,… - repubblica : Il matematico Sebastiani: “La riapertura delle scuole sarebbe un errore, l’impennata è certa” - ReggioPress : Reggio Emilia: il Covid fa slittare la riapertura delle scuole superiori. VIDEO - ghig88 : RT @HMQueenBee: Io sulla riapertura delle scuole non sto veramente capendo più niente, leggo cose e il mio cervello non trattiene, mi sento… -