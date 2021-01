Report replica 4 gennaio, puntata “trattativa Stato-Mafia” (Di martedì 5 gennaio 2021) Report: replica in tv del 4 gennaio 2021 Report ha dedicato una puntata ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 5 gennaio 2021)in tv del 42021ha dedicato una...

reportrai3 : Replica #Report 15.00 @RaiTre ? 'Liscia, rigata, Ue, non Ue' inchiesta sulla pasta di @BernardoIovene ? 'Biostopper… - Mariari30057064 : RT @CommentoRimosso: Sabato 9 ore 17.25 replica di #Report del 4 gennaio su #Rai3 - #Reportrai3 #trattativastatomafia In alternativa, è dis… - sergimagugliani : RT @CommentoRimosso: Sabato 9 ore 17.25 replica di #Report del 4 gennaio su #Rai3 - #Reportrai3 #trattativastatomafia In alternativa, è dis… - soleterramare : RT @CommentoRimosso: Sabato 9 ore 17.25 replica di #Report del 4 gennaio su #Rai3 - #Reportrai3 #trattativastatomafia In alternativa, è dis… - Cavalodiritorno : RT @CommentoRimosso: Sabato 9 ore 17.25 replica di #Report del 4 gennaio su #Rai3 - #Reportrai3 #trattativastatomafia In alternativa, è dis… -

Ultime Notizie dalla rete : Report replica Le menti raffinatissime - Report RAI - Radiotelevisione Italiana Focus Acca Larentia. Quello che non torna nelle ricostruzioni ideologiche di Report

Da più parti mi è stato chiesto un parere sulla puntata di Report che andrà in onda questa sera ... ennesimo servizio televisivo a senso unico e senza alcuna possibilità di replica. Il problema è di ...

Strage di Bologna, da Report tesi di comodo e censure indegne. FdI alza la voce in Vigilanza

Strage di Bologna, la puntata di Report piena di omissioni, a cominciare dalla novità della 86esima vittima. La denuncia di Mollicone (FdI) ...

Da più parti mi è stato chiesto un parere sulla puntata di Report che andrà in onda questa sera ... ennesimo servizio televisivo a senso unico e senza alcuna possibilità di replica. Il problema è di ...Strage di Bologna, la puntata di Report piena di omissioni, a cominciare dalla novità della 86esima vittima. La denuncia di Mollicone (FdI) ...