Patrimonio | Celli | chiesta commissione su delibera

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 gennaio 2021) Roma – “Beni in concessione, ma quando? È palese che ladi Giunta sulimmobiliare capitolino e’ solo il tentativo disperato di prendere tempo. Quello stesso tempo perso in quattro anni di consiliatura Raggi, in cui la maggioranza non e’ stata in grado di affrontare e gestire il tema degli immobili.” “Sarebbe opportuno che il presidente dellaFrancesco Ardu, invece di scrivere comunicati compiacenti, convocasse una riunione per parlare dei dettagli dellanelle opportune sedi istituzionali. Per questo ho depositato gia’ oggi la riurgente disulladi Giunta”. Cosi’ la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica RTR, Svetlana. “È chiaro che i tre anni ...