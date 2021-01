Netflix acquista The Cipher per Jennifer Lopez

(Di martedì 5 gennaio 2021)acquisisce i diritti del romanzo di Isabella Maldonado Theper l’adattamento in un film conha acquisito i diritti del romanzo di Isabella Maldonado Theper l’adattamento in un film con. Nella storia l’agente dell’FBI Nina Guerrero si trova coinvolta nel caso di un serial killer che pubblica online codici… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

giuliaacolucci : @HBO vedi di acquistare @sabrinanetflix e darle un giusto continuo !!!! Acquista i diritti e aggiusta tutto sto cas… - Francesc_Penta7 : La butto lì, se Netflix acquista i diritti della Serie A o della Champions League fa il botto e ammazza tutti i concorrenti. -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix acquista

Corriere Nazionale

Netflix acquisisce i diritti del romanzo di Isabella Maldonado The Cipher per l’adattamento in un film con Jennifer Lopez Netflix ha acquisito i diritti del romanzo di Isabella Maldonado The Cipher ...

Netflix acquista Penguin Bloom con Naomi Watts: al momento sarà visibile in Nord America, Regno Unito, Francia e in alcuni paesi dell’Asia Netflix ha acquisito Penguin Bloom in Nord America, Regno ...