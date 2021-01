Nainggolan: «Anche io sono stato trollato sui social come Zaniolo. L’unico modo è ignorare, fregarsene» (Di martedì 5 gennaio 2021) Nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Nainggolan parla Anche del suo rapporto con i social. Lo spunto è il discorso relativo a Zaniolo. «Vedo che sta subendo quello che ho subito io. Lo hanno messo nel mirino». Anche lui ci è passato, dopo l’episodio della notte di capodanno del 2018, con il video in cui venne ritratto completamente ubriaco. «E l’ho pagata. Voglio dirlo chiaramente: ho sbagliato io, non dovevo bere, non dovevo comportarmi così. Ma chi è che non fa un errore, nella vita? Mi rivedo in Zaniolo perché Anche io sono attaccato, trollato sui social. È facile essere messi in mezzo. L’unico modo è ignorare, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 gennaio 2021) Nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport,parladel suo rapporto con i. Lo spunto è il discorso relativo a. «Vedo che sta subendo quello che ho subito io. Lo hanno messo nel mirino».lui ci è passato, dopo l’episodio della notte di capodanno del 2018, con il video in cui venne ritratto completamente ubriaco. «E l’ho pagata. Voglio dirlo chiaramente: ho sbagliato io, non dovevo bere, non dovevo comportarmi così. Ma chi è che non fa un errore, nella vita? Mi rivedo inperchéioattaccato,sui. È facile essere messi in mezzo., ...

