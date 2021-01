Margherita di Danimarca è la prima regina vaccinata d’Europa

monarchico : Il Discorso di #Capodanno della #Regina #Margherita di #Danimarca #monarchia -

Ultime Notizie dalla rete : Margherita Danimarca

TGCOM

Salgono i contagi in Germania, lieve calo nel Regno Unito. In Danimarca vaccinata la regina Margherita II. Il messaggio dello scrittore giappone Murakami ai ...Le dosi di vaccini prodotti non sono assolutamente adeguate rispetto alle richieste mondiali. A lanciare l'allarme è Ugur Sahin, il capo della startup tedesca BioNTech che produce il vaccino con Pfize ...