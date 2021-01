L’ex calciatore Mauro Bellugi | “Mi hanno amputato le gambe a causa del Covid Moratti si è offerto di pagarmi le protesi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 gennaio 2021) “si èdilealle? Sì, è tutto vero”. A rivelare il gesto delpresidente dell’Inter èche ha costruito la sua brillante carriera calcistica proprio indossando la maglia nerazzurra, sia nelle giovanili che per cinque stagioni in Serie A. Ma oggi, all’età di 70 anni, il coronavirus, come ha raccontato nel corso dell’ultima puntata di Tiki Taka su Italia 1, ha complicato una sua malattia del sangue costringendolo ad autorizzare i dottori all’amputazione di entrambi gli arti per potergli salvare la vita. “Massimomi ritiene uno di famiglia, conosco la moglie, suo figlio e quando giocavo all’Inter c’era suo papà Angelo che mi ...