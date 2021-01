La Roma va a Crotone, ma Fonseca resta a casa (Di martedì 5 gennaio 2021) La Roma parte per Crotone, domani la sedicesima di campionato, ma con la squadra non c’è il suo allenatore, Paulo Fonseca La Roma perde il suo allenatore. Paulo Fonseca non è partito con la squadra per Crotone dove domani i giallorossi affronteranno la formazione allenata da Stroppa per la sedicesima giornata del campionato di Serie Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 5 gennaio 2021) Laparte per, domani la sedicesima di campionato, ma con la squadra non c’è il suo allenatore, PauloLaperde il suo allenatore. Paulonon è partito con la squadra perdove domani i giallorossi affronteranno la formazione allenata da Stroppa per la sedicesima giornata del campionato di Serie Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

