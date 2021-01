'Grande Fratello Vip': è Giacomo l'eliminato della Casa (Di martedì 5 gennaio 2021) Nuovo appuntamento con il ' Grande Fratello Vip ', condotto da Alfonso Signorini insieme agli opinionisti Antoella Elia e Pupo. L'eliminato della trentunesima puntata è Giacomo, protagonista di un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 5 gennaio 2021) Nuovo appuntamento con il 'Vip ', condotto da Alfonso Signorini insieme agli opinionisti Antoella Elia e Pupo. L'trentunesima puntata è, protagonista di un ...

Advertising

GrandeFratello : Giacomo ha un rapporto 'irrisolto' coi suoi genitori... un rapporto fatto di silenzi e conflitti. Grande Fratello l… - RaiNews : Il fratello: 'Mi manchi Brother, manca la tua voce, la tua lezione di vita...anche se lontani, ma trasmettevi tutto… - GrandeFratello : BUON 2021 DA GRANDE FRATELLO! #GFVIP - zazoomblog : Grande Fratello Vip 5 ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - #Grande #Fratello #vedere #replica - EgoTobirama : RT @Tremenoventi: Sono 8 mesi che c’è e sembra non finisca mai, ogni giorno proviamo a dimenticare che esista ma poi lo troviamo in tv sui… -