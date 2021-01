GF Vip | l’ira della sorella di Zelletta | “Questa è cattiveria”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 5 gennaio 2021) Sembrava un pettegolezzo destinato a rimanere tale e invece quella pulce messa nell’orecchio di Andrea, come da lui stesso dichiarato in puntata ieri, è diventata un vero e proprio tarlo. Un tarlo che, come gli aveva già spiegato la fidanzata Natalia Paragoni, non aveva ragione di esistere ma che, alla lucesua assenza in puntata ieri sera, diventa sempre più concreto e insistente nella mente del concorrente del Grande Fratello Vip. Natalia Paragoni non si presenta in puntata “Mi fido di Natalia“, le parole di Andreama di fronte alla volontàfidanzata di non presentarsi in trasmissione per un confronto, i dubbi iniziano ad affiorare. Si continua dunque a vociferare ancora di più sul presunto tradimentocompagna del modello che invece, proprio per non parlare ...