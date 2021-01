Gf Vip, Antonella Elia e Giulia Salemi toccano il fondo. La vera star è la mamma di Pierpaolo (Di martedì 5 gennaio 2021) Sull’altare degli ascolti il Gf Vip sacrifica decoro e dignità. Antonella Elia e Giulia Salemi salgono sul banco degli imputati. La prima per gli attacchi personali che continua a fare dall’inizio del programma e che stanno superando ogni limite. La seconda per gli ammiccamenti, lo “show” sotto le lenzuola, le volgarità sulla Ruta e le battute a sfondo sessuale. Tra imbarazzi e cadute di stile il Gf Vip va avanti, tra le polemiche che corrono via social. I più bersagliati continuano ad essere Pierpaolo e Giulia Salemi. Non hanno dato un grande spettacolo durante il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. E non solo perché sono stati infatti protagonisti di bollenti effusioni sotto le lenzuola. Il loro legame – nonostante i tentativi di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 gennaio 2021) Sull’altare degli ascolti il Gf Vip sacrifica decoro e dignità.salgono sul banco degli imputati. La prima per gli attacchi personali che continua a fare dall’inizio del programma e che stanno superando ogni limite. La seconda per gli ammiccamenti, lo “show” sotto le lenzuola, le volgarità sulla Ruta e le battute a ssessuale. Tra imbarazzi e cadute di stile il Gf Vip va avanti, tra le polemiche che corrono via social. I più bersagliati continuano ad essere. Non hanno dato un grande spettacolo durante il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. E non solo perché sono stati infatti protagonisti di bollenti effusioni sotto le lenzuola. Il loro legame – nonostante i tentativi di ...

MarioManca : #GFVip: il (brutto) confronto Antonella Elia-Samantha De Grenet e la violenza delle donne sulle donne… - nick_tara92 : Direi che è arrivato il momento di lanciare l'hashtag #antonellaeliaisoverparty. Nessuna persona può permettersi d… - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Samantha De Grenet dopo l’acceso scontro con Antonella Elia scoppia in lacrime (e riceve l’inaspettato… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet in Lacrime dopo la Puntata per l'attacco di Antonella Elia - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #SamanthaDeGrenet dopo l’acceso scontro con #AntonellaElia scoppia in lacrime (e riceve l’inaspettato s… -