Genoa, cavallo di ritorno per la difesa: Papastathopoulos (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Mossa di mercato del Genoa che secondo quanto riporta Sky Sport ha rimesso gli occhi su Sokratis Papastathopoulos: il difensore greco (in rossoblù dal 2008 al 2010) dell'Arsenal è rimasto molto legato al Genoa e spesso, in passato, prima dei derby ha pubblicato dei messaggi social per stare vicino alla squadra. I rossoblù si erano cautelati in queste ore informandosi anche su Mustafi (ex Samp, anche lui all’Arsenal), ma la sua prima scelta è Sokratis. L’ex Milan, che può giocare anche terzino, si è preso 48 ore per valutare l’offerta del Fenerbahçe ma ha dato la priorità al ritorno al Genoa, che avrà la possibilità di pareggiare l’eventuale offerta dei turchi. Per Papastathopuolos offerti due anni e mezzo di contratto.caption id="attachment 581991" align="alignnone" width="600" Getty Images/caption ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Mossa di mercato delche secondo quanto riporta Sky Sport ha rimesso gli occhi su Sokratis: il difensore greco (in rossoblù dal 2008 al 2010) dell'Arsenal è rimasto molto legato ale spesso, in passato, prima dei derby ha pubblicato dei messaggi social per stare vicino alla squadra. I rossoblù si erano cautelati in queste ore informandosi anche su Mustafi (ex Samp, anche lui all’Arsenal), ma la sua prima scelta è Sokratis. L’ex Milan, che può giocare anche terzino, si è preso 48 ore per valutare l’offerta del Fenerbahçe ma ha dato la priorità alal, che avrà la possibilità di pareggiare l’eventuale offerta dei turchi. Per Papastathopuolos offerti due anni e mezzo di contratto.caption id="attachment 581991" align="alignnone" width="600" Getty Images/caption ...

ItaSportPress : Genoa, cavallo di ritorno per la difesa: Papastathopoulos - - lucabalestrier3 : @Sgrosalv80 @partenope75 @tancredipalmeri Il Genoa ha fatto le cose talmente bene che in campo giocavano 8 positivi… - mariobidi : @enrigoletto @AntoDPrete Come non insistere ? ???? mi stai trollando ?? Era il giovedì a cavallo tra la partita Napol… - NoveGennaio1900 : RT @tania_andreano: #Vavro al Genoa cricket and football club è il nostro cavallo di troia... #GenoainB e s'abbracciamo ????????? - giovannicoviel1 : RT @tania_andreano: #Vavro al Genoa cricket and football club è il nostro cavallo di troia... #GenoainB e s'abbracciamo ????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa cavallo Genoa, cavallo di ritorno per la difesa: Papastathopoulos ItaSportPress Serie A, 16^ giornata: presentazione, numeri, curiosità e statistiche

Serie A in campo per nel giorno dell'Epifania. Tutte e dieci le gare in programma mercoledì 6 gennaio. Si parte alle 12.30 con Cagliari-Benevento. Alle 15 vanno in campo Inter, Roma, Atalanta e Lazio.

Genoa, in patria pazzi per Shomurodov: virale il video di un bimbo uzbeko

Ballardini si tiene stretto il suo giocatore, una bella sorpresa di una stagione difficile per i rossoblu. di Redazione. Eldor Shomurodov è una vera e propria star in Uzbekistan. Così un piccolo tifos ...

Serie A in campo per nel giorno dell'Epifania. Tutte e dieci le gare in programma mercoledì 6 gennaio. Si parte alle 12.30 con Cagliari-Benevento. Alle 15 vanno in campo Inter, Roma, Atalanta e Lazio.Ballardini si tiene stretto il suo giocatore, una bella sorpresa di una stagione difficile per i rossoblu. di Redazione. Eldor Shomurodov è una vera e propria star in Uzbekistan. Così un piccolo tifos ...