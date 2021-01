Dakar 2021 | la tappa di oggi | orario | percorso | programma | tv della Wadi Ad-Dawasir-Wadi Ad-Dawasir

Leggi su oasport

(Di martedì 5 gennaio 2021) Signore e signori, è tempo din.3 in questa 43ma edizione. La Maratona del deserto propone la stage con partenza e arrivo adAd-: 403 km di speciale, a cui vanno aggiunti 227 km di trasferimento. Ci si trova nel Quartiere Vuoto, vale a dire il deserto del Rub’ al-Kh?l?, che farà da cornice a una prova molto impegnativa. I concorrenti dovranno essere abili a districarsi tra le dune, affrontandole con velocità e circospezione, avendo sempre bene in mente la rotta da seguire. Nelle due tappe andate in scena, soprattutto la navigazione ha fatto la differenza e non perdersi sarà fondamentale in un contesto che potrebbe dare il primo vero strappo alla classifica.– TERZA ...