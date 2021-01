CHE DIO CI AIUTI 6: cast, trama, anticipazioni. Da giovedì 7 gennaio su Rai 1 (Di martedì 5 gennaio 2021) L’uragano Suor Angela ritorna su Rai 1 per la sesta volta, forte dell’affetto di un pubblico sempre più affezionato alle vicende dell’amatissima suora sui generis interpretata da Elena Sofia Ricci, insieme ad un cast eccezionale dove spiccano personaggi iconici come Suor Costanza, la madre superiora brontolona interpretata da Valeria Fabrizi, e Azzurra, a cui presta il volto l’attrice Francesca Chillemi. Parliamo di Che Dio ci AIUTI, la fiction Lux Vide campione di ascolti la cui nuova stagione va in onda a partire da giovedì 7 gennaio. Che Dio ci AIUTI 6 anticipazioni: tante novità per Suor Angela “Suor Angela avrà una crisi importante sul suo passato, sulla sua famiglia, che dovrà convivere con la sua famiglia adottiva, quella del convento“, ha spiegato Elena Sofia Ricci durante la ... Leggi su tvsoap (Di martedì 5 gennaio 2021) L’uragano Suor Angela ritorna su Rai 1 per la sesta volta, forte dell’affetto di un pubblico sempre più affezionato alle vicende dell’amatissima suora sui generis interpretata da Elena Sofia Ricci, insieme ad uneccezionale dove spiccano personaggi iconici come Suor Costanza, la madre superiora brontolona interpretata da Valeria Fabrizi, e Azzurra, a cui presta il volto l’attrice Francesca Chillemi. Parliamo di Che Dio ci, la fiction Lux Vide campione di ascolti la cui nuova stagione va in onda a partire da. Che Dio ci: tante novità per Suor Angela “Suor Angela avrà una crisi importante sul suo passato, sulla sua famiglia, che dovrà convivere con la sua famiglia adottiva, quella del convento“, ha spiegato Elena Sofia Ricci durante la ...

