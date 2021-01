Cassano contro tutti: stronca anche Dybala e Barella (Di martedì 5 gennaio 2021) Sui giornali poi leggo che vuole 10 milioni, o 8… ma non scherziamo". A tal proposito, se Cassano fosse l'uomo-mercato della Juventus non ci penserebbe su due volte a cedere Dybala per puntare su ... Leggi su fanpage (Di martedì 5 gennaio 2021) Sui giornali poi leggo che vuole 10 milioni, o 8… ma non scherziamo". A tal proposito, sefosse l'uomo-mercato della Juventus non ci penserebbe su due volte a cedereper puntare su ...

infoitsport : Cassano contro tutti: stronca anche Dybala e Barella - MarcoBeltrami79 : Cassano contro tutti: stronca anche Dybala e Barella #cassano #barella - Rigna_over : @milan_corner Unico interista vero e competente in giro negli studi televisivi e gli danno contro, non capiscono ma… - MarcoReNer_azz : Abbiamo il globo contro. ????Tutto il mondo Juve per ovvi motivi. Ed ora col Milan che ci crede pure gli amici di Pao… - ikeperion : @fcin1908it Ma Cassano ha deciso che deve iniziare a spararci merda contro? -