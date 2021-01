Caso Cavani, anche la Conmebol sta con il Matador: “Solidarietà al calciatore” (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo la presa di posizione dell’Assocalciatori uruguaiana, anche la Conmebol prende le difese di Edinson Cavani. Il Matador è stato recentemente squalificato dalla Football Association inglese dopo aver risposto “Gracias, negrito” a un suo amico in una story su Instagram. “La Conmebol esprime la sua Solidarietà al giocatore Edinson Cavani, sanzionato dalla Federcalcio inglese – si legge in una nota della Federazione –. Il provvedimento disciplinare per lo straordinario giocatore della squadra uruguaiana chiaramente non tiene conto delle caratteristiche culturali e dell’uso di determinati termini nella vita di tutti i giorni in Uruguay. Il giudizio di questo tipo di affermazioni, nell’ambito di un processo che può portare a sanzioni per l’atleta e che incidono sulla sua ... Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo la presa di posizione dell’Assocalciatori uruguaiana,laprende le difese di Edinson. Ilè stato recentemente squalificato dalla Football Association inglese dopo aver risposto “Gracias, negrito” a un suo amico in una story su Instagram. “Laesprime la suaal giocatore Edinson, sanzionato dalla Federcalcio inglese – si legge in una nota della Federazione –. Il provvedimento disciplinare per lo straordinario giocatore della squadra uruguaiana chiaramente non tiene conto delle caratteristiche culturali e dell’uso di determinati termini nella vita di tutti i giorni in Uruguay. Il giudizio di questo tipo di affermazioni, nell’ambito di un processo che può portare a sanzioni per l’atleta e che incidono sulla sua ...

capuanogio : La squalifica di #Cavani diventa un caso linguistico che divide Inghilterra e Uruguay. Fermato per #razzismo, ma ne… - sportface2016 : Caso #Cavani | Anche la #Conmebol sta con il Matador: 'Solidarietà al calciatore' - ItaSportPress : CONMEBOL contro FA sul caso Cavani: 'Non si tiene conto di fattori culturali' - - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Il caso #Cavani e se l’antirazzismo potesse generare razzismo? C’è chi dice no di @SebVernazza - OperaFisista : Trovo l'argomento futile; ne parlo in riferimento a ciò che già dicevo l'altro giorno sulla bestemmia di Cavani. Ci… -