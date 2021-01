Casa Sanremo: ecco come sarà per l’edizione 2021 (Di martedì 5 gennaio 2021) Smart Studio, Club House, nuovi spazi all’aperto e collegamenti h24 per Casa Sanremo: svelati i dettagli per il Festival 2021 Una nuova epoca che, nella sua complessità, diventa anche un’occasione per realizzare nuovi progetti e dare nuove vesti a quelli già affermati. Casa Sanremo dal 2008 è la Casa del Festival, il luogo in cui artisti, produzioni,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 5 gennaio 2021) Smart Studio, Club House, nuovi spazi all’aperto e collegamenti h24 per: svelati i dettagli per il FestivalUna nuova epoca che, nella sua complessità, diventa anche un’occasione per realizzare nuovi progetti e dare nuove vesti a quelli già affermati.dal 2008 è ladel Festival, il luogo in cui artisti, produzioni,… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

moonshadow_369 : RT @Martola__: ho deciso che l’albero in casa resterà fino all’avvio di sanremo, una specie di calendario dell’avvento del festival con le… - stefaniaboscaro : RT @Martola__: ho deciso che l’albero in casa resterà fino all’avvio di sanremo, una specie di calendario dell’avvento del festival con le… - BeyoncedeiPover : RT @Martola__: ho deciso che l’albero in casa resterà fino all’avvio di sanremo, una specie di calendario dell’avvento del festival con le… - teamtrashissimo : ma voi ci entrereste nella casa del #gfvip consapevoli che potreste non guardare Sanremo? - NmargheNiki : RT @Martola__: ho deciso che l’albero in casa resterà fino all’avvio di sanremo, una specie di calendario dell’avvento del festival con le… -