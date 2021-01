Cagliari, prima chiamata per Nainggolan: diverse assenze tra i convocati (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCagliari – Sono 23 i giocatori convocati dal tecnico Eusebio Di Francesco per la partita di domani contro il Benevento. prima chiamata per il neo acquisto Radja Nainggolan, nell’elenco figurano anche gli ex Cragno e Pajac. Il tecnico rossoblu dovrà però fare fronte alle assenze di Godin, Rog, Klavan, Faragò, Luvumbo, Ounas e Carboni e dello squalificato Lykogiannis. Questa la lista completa: 1 Aresti, 3 Tripaldelli, 4 Nainggolan, 8 Marin, 9 Simeone, 10 Joao Pedro, 12 Caligara, 14 Pinna, 17 Tramoni, 18 Nandez, 19 Pisacane, 20 Pereiro, 21 Oliva, 23 Ceppitelli, 25 Zappa, 27 Cerri, 28 Cragno, 30 Pavoletti, 31 Vicario, 33 Sottil, 36 Boccia, 40 Walukiewicz, 93 Pajac. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono 23 i giocatoridal tecnico Eusebio Di Francesco per la partita di domani contro il Benevento.per il neo acquisto Radja, nell’elenco figurano anche gli ex Cragno e Pajac. Il tecnico rossoblu dovrà però fare fronte alledi Godin, Rog, Klavan, Faragò, Luvumbo, Ounas e Carboni e dello squalificato Lykogiannis. Questa la lista completa: 1 Aresti, 3 Tripaldelli, 4, 8 Marin, 9 Simeone, 10 Joao Pedro, 12 Caligara, 14 Pinna, 17 Tramoni, 18 Nandez, 19 Pisacane, 20 Pereiro, 21 Oliva, 23 Ceppitelli, 25 Zappa, 27 Cerri, 28 Cragno, 30 Pavoletti, 31 Vicario, 33 Sottil, 36 Boccia, 40 Walukiewicz, 93 Pajac. L'articolo proviene da Ante24.it.

TuttoMercatoWeb : ?? #Nainggolan a VillaStuart prima del ritorno al #Cagliari: 'Contento di tornare? Certo! Rimpianti #Inter? Mi sono… - petej111 : @APACHE36695535 Anche io ero giovincello, non sapevo dell’episodio di Cagliari, lo ricordo perché ho visto poche vo… - APACHE36695535 : @petej111 Era una ruggine risalente a un Cagliari-Roma di 2 anni prima, quando Casagrande, allora rossoblu, aveva r… - Noovyis : (Cagliari, i convocati di Di Francesco per il Benevento. Prima chiamata per Nainggolan) Playhitmusic - - zazoomblog : Cagliari Benevento i convocati di Di Francesco: “prima” chiamata per Nainggolan - #Cagliari #Benevento #convocati -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari prima Di Francesco, il piano per rilanciare il Cagliari: prima la difesa, poi i gol Corriere dello Sport.it Scuole, in Sardegna si va verso la riapertura delle superiori il primo febbraio

Il 7 riaprono invece materne, elementari e medie CAGLIARI. L'ultima parola spetta al presidente della Regione Christian Solinas che adotterà un'ordinanza ad hoc, ma la Sardegna è orientata a riapire ...

Alma Patti è super: Cagliari finisce al tappeto con 50 punti di svantaggio

PATTI (ME) – Pronostico rispetto e soprattutto piano gara sorprendente oltre le aspettative per l’Alma Patti Basket, brava e convincente nella vittoria a domicilio ottenuta contro la Surgical Virtus C ...

Il 7 riaprono invece materne, elementari e medie CAGLIARI. L'ultima parola spetta al presidente della Regione Christian Solinas che adotterà un'ordinanza ad hoc, ma la Sardegna è orientata a riapire ...PATTI (ME) – Pronostico rispetto e soprattutto piano gara sorprendente oltre le aspettative per l’Alma Patti Basket, brava e convincente nella vittoria a domicilio ottenuta contro la Surgical Virtus C ...