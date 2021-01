Boschi & C.: come potrebbero cambiare i ministri in un nuovo governo (Di martedì 5 gennaio 2021) Doveva arrivare la crisi governo, probabilmente arriverà il Conte Ter. Con alcuni cambi sostanziali al Recovery si apre ufficiosamente la trattativa nel governo per dar vita ad un Conte-ter o a un Conte-bis ampiamente “ristrutturato”. Trattativa che, per ora, resta imbrigliata nei veti incrociati e nelle tensioni non solo tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi, ma anche tra le stesse forze di maggioranza. E la strada resta in salita. Se accordo sarà, il Conte-ter nascerà in maniera rapida, a cavallo tra l’Epifania e il 9 gennaio e con il via al Piano di Ripresa e Resilienza un Cdm tra il 7 e l’8 gennaio a cui seguirebbe subito il rimpasto. Quali potrebbero essere i ministri che lasciano il governo e quelli in arrivo? Repubblica conta gli scenari; Gualtieri e Speranza sarebbero blindati e Di Maio, anche se ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Doveva arrivare la crisi, probabilmente arriverà il Conte Ter. Con alcuni cambi sostanziali al Recovery si apre ufficiosamente la trattativa nelper dar vita ad un Conte-ter o a un Conte-bis ampiamente “ristrutturato”. Trattativa che, per ora, resta imbrigliata nei veti incrociati e nelle tensioni non solo tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi, ma anche tra le stesse forze di maggioranza. E la strada resta in salita. Se accordo sarà, il Conte-ter nascerà in maniera rapida, a cavallo tra l’Epifania e il 9 gennaio e con il via al Piano di Ripresa e Resilienza un Cdm tra il 7 e l’8 gennaio a cui seguirebbe subito il rimpasto. Qualiessere iche lasciano ile quelli in arrivo? Repubblica conta gli scenari; Gualtieri e Speranza sarebbero blindati e Di Maio, anche se ...

