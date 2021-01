Andrea Zelletta, la sorella contro il Gf Vip 5: “Questa è cattiveria” (Di martedì 5 gennaio 2021) Andrea Zelletta è finito di nuovo al centro dei riflettori nella puntata di ieri sera del Gf Vip 5. Si è parlato ancora una volta della sua storia d’amore con Natalia Paragoni, fortemente criticata da alcuni fan. Alla luce di quanto accaduto durante il primo incontro, l’influencer ha scelto però di non ritornare nel programma e mandato una diffida. Andrea Zelletta ha potuto contare sulla difesa a spada tratta della sorella Alessia, che si è esposta sui social in più di un’occasione. “Solo perchè un ragazzo difende la propria donna non dando moldo ad altri di parlare della loro storia d’amore”, ha detto commentando le ultime vicissitudini televisive. Andrea Zelletta, la sorella si scaglia contro il Gf Vip ... Leggi su giornal (Di martedì 5 gennaio 2021)è finito di nuovo al centro dei riflettori nella puntata di ieri sera del Gf Vip 5. Si è parlato ancora una volta della sua storia d’amore con Natalia Paragoni, fortemente criticata da alcuni fan. Alla luce di quanto accaduto durante il primo in, l’influencer ha scelto però di non ritornare nel programma e mandato una diffida.ha potuto contare sulla difesa a spada tratta dellaAlessia, che si è esposta sui social in più di un’occasione. “Solo perchè un ragazzo difende la propria donna non dando moldo ad altri di parlare della loro storia d’amore”, ha detto commentando le ultime vicissitudini televisive., lasi scagliail Gf Vip ...

sellydemZUS : RT @dayanemeIIo: andrea zelletta as la donna invisibile sono invisibili - xsaransia : Tutti nella vita siamo un po’ Andrea Zelletta #GFVIP - blurrygomvez : RT @esauritanapoli: questa è vera follia come direbbe andrea zelletta. per fortuna abbiamo inviato tutto a francesco,procederà per vie lega… - garalya1 : ecco doveva arrivare quel rompicoglioni di ermito a mettersi in mezzo tra i due Andrea!!era cos' carino vedere zell… - marti66550627 : che belli Andrea zelletta e zenga. sono nel mio ?? #tzvip -