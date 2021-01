Zoe Kravitz divorzia dal marito, un anno e mezzo dopo le nozze (Di lunedì 4 gennaio 2021) È finita. 18 mesi dopo le splendide nozze. Celebrate con tante star a Parigi. A casa del suo papà. Il magazine americano People ha annunciato in esclusiva che Zoe Kravitz ha presentato i documenti per chiedere il divorzio al marito Karl Glusman. Notizia che ha colto tutti di sorpresa. Il divorzio voluto da Zoe Kravitz Le carte riportano la data del 23 docembre 2020. Non deve essere stato un bel Natale quello dell’attrice. Impegnata sul set di The Batman, dove interpreta il ruolo di Catwoman. Solo sei mesi fa, in occasione del primo anniversario di nozze, i due attori, 32 anni entrambi, si erano fatto gli auguri via social. Ma, non appena la notizia del divorzio è diventata di dominio pubblivo, Glusman ha cancellato dal suo profilo Instagram tutte le foto che lo ritraggono con la ... Leggi su amica (Di lunedì 4 gennaio 2021) È finita. 18 mesile splendide. Celebrate con tante star a Parigi. A casa del suo papà. Il magazine americano People ha annunciato in esclusiva che Zoeha presentato i documenti per chiedere il divorzio alKarl Glusman. Notizia che ha colto tutti di sorpresa. Il divorzio voluto da ZoeLe carte riportano la data del 23 docembre 2020. Non deve essere stato un bel Natale quello dell’attrice. Impegnata sul set di The Batman, dove interpreta il ruolo di Catwoman. Solo sei mesi fa, in occasione del primo anniversario di, i due attori, 32 anni entrambi, si erano fatto gli auguri via social. Ma, non appena la notizia del divorzio è diventata di dominio pubblivo, Glusman ha cancellato dal suo profilo Instagram tutte le foto che lo ritraggono con la ...

bemygee : Non commento neanche il divorzio di Zoe Kravitz perchè non voglio dare soddisfazione all'oscuro sire che comanda la nostre vite. - needsmichael : No ma ?? Zoe Kravitz si è lasciata con il marito ??????????? come cazzo è possibile - _EmptySpaces_ : MA IN CHE SENSO ZOE KRAVITZ SI È LASCIATA COL MARITO - inwesterxos : mi sono svegliata con la notizia di Zoë Kravitz che divorzia dal marito devo essere sincera io non me l'aspettavo - 75simonetta : RT @amoresquallore: Ma che meraviglia è #HighFidelity con Zoe Kravitz? Poi piango ad ogni scena per quanto è bella. -