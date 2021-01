Women' s European Cup | Beatrice Barbera prosegue con GP3 PaSaMa

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Così come nella passata stagione, anche in questo 2021parteciperà alla'sCup . Il campionato femminile vedrà quindi nuovamente ai nastri di partenza la 26enne sarda, ...

La ventiseienne cagliaritana sarà nuovamente al via del campionato femminile in sella alla moto della squadra capitanata dal compagno Tony D'Angelo ...Le pilote Manuela Gostner, Michelle Gatting e Rahel Frey del team Iron Lynx su Ferrari 488 Gte protagoniste della web serie “Racing Beyond Limits”, basato sul progetto Iron Dames ideato da Deborah May ...