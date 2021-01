Vodafone conferma il furto di dati a Ho. Mobile. Ecco i rischi e i modi per proteggersi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Alla fine il furto è avvenuto davvero. Nelle ultime ore Vodafone ha confermato che è stata registrata una perdita dei dati conservati da Ho. Mobile, l’operatore low cost che l’azienda ha lanciato sul mercato nel gennaio del 2017. L’annuncio della violazione del database è arrivato dopo una prima smentita con cui Vodafone aveva messo a tacere le voci che circolavano su un possibile furto di dati. Fra le informazioni saccheggiate ci sono nome e cognome dei clienti di Ho. Mobile, il loro codice fiscale, la mail, la nazionalità e anche una serie di codici che servono a identificare la scheda Sim di cui sono in possesso i clienti. Non è chiaro quante siano le persone a cui sono stati sottratti questi dati. L’azienda ha ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 gennaio 2021) Alla fine ilè avvenuto davvero. Nelle ultime orehato che è stata registrata una perdita deiconservati da Ho., l’operatore low cost che l’azienda ha lanciato sul mercato nel gennaio del 2017. L’annuncio della violazione del database è arrivato dopo una prima smentita con cuiaveva messo a tacere le voci che circolavano su un possibiledi. Fra le informazioni saccheggiate ci sono nome e cognome dei clienti di Ho., il loro codice fiscale, la mail, la nazionalità e anche una serie di codici che servono a identificare la scheda Sim di cui sono in possesso i clienti. Non è chiaro quante siano le persone a cui sono stati sottratti questi. L’azienda ha ...

