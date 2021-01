Tour de Ski | Bolshunov è sempre più padrone Arriva il bis in tecnica libera

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Seconda vittoria di Alexandernella terza tappa delde Ski, che ha chiuso la parentesi in Val Mustair in Svizzera con una 15 km in. Il russo, dominatore della 15 km in ...

MasashiKohmura : RT @FisiTrentino: Francesca Franchi ancora a punti nella terza tappa del Tour de Ski, dove dimostra un buon recupero Giandomenico Salvadori… - Ski_Nordik : Stati Uniti padroni del Tour de Ski femminile con Diggins e Brennan - Comarella e Franchi si confermano nella zon... - Ski_Nordik : Bolshunov controlla la situazione nella terza tappa del Tour de Ski a Val Mustair - Pellegrino resiste nei dieci,... - FisiTrentino : Francesca Franchi ancora a punti nella terza tappa del Tour de Ski, dove dimostra un buon recupero Giandomenico Sal… - RaiSport : #TourdeSki donne: #Usa padroni #Comarella e #Franchi in zona punti -

Ultime Notizie dalla rete : Tour Ski

Seconda vittoria di Alexander Bolshunov nella terza tappa del Tour de Ski, che ha chiuso la parentesi in Val Mustair in Svizzera con una 15 km in tecnica libera. Il russo, dominatore della 15 km in te ...Solo Italia per il prosieguo del'edizione 2021 del Tour de Ski. L'evento a tappe, dopo una pausa di un giorno, continuerà domani da Dobbiaco e, nel weekend, si trasferirà in Val di Fiemme fino alla sc ...