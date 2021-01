Si veste da albero di Natale per portare gioia in ospedale: 43 positivi e un morto “a causa del ventilatore del costume” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Pensava di portare allegria il giorno di Natale. E così si è vestito da albero gigante, con tanto di nasone rosso. Ecco che il pupazzone ha cominciato ad aggirarsi al pronto soccorso di un ospedale di San Jose. Un gesto di gentilezza da parte di un membro dello staff. Dopo pochi giorni però un’ondata di coronavirus ha colpito l’ospedale, con 43 positivi e un morto tutti risultati infetti dal 27 dicembre al 1 gennaio. Secondo il Centers for Disease Control and Prevention, il mini ventilatore che si trova dentro il costume per “mantenerlo in forma” potrebbe aver diffuso molti droplet infetti nel reparto. “È una situazione che non potevamo prevedere, il membro dello staff ha agito pensando di fare un bel gesto ma lo ha fatto di sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Pensava diallegria il giorno di. E così si è vestito dagigante, con tanto di nasone rosso. Ecco che il pupazzone ha cominciato ad aggirarsi al pronto soccorso di undi San Jose. Un gesto di gentilezza da parte di un membro dello staff. Dopo pochi giorni però un’ondata di coronavirus ha colpito l’, con 43e untutti risultati infetti dal 27 dicembre al 1 gennaio. Secondo il Centers for Disease Control and Prevention, il miniche si trova dentro ilper “mantenerlo in forma” potrebbe aver diffuso molti droplet infetti nel reparto. “È una situazione che non potevamo prevedere, il membro dello staff ha agito pensando di fare un bel gesto ma lo ha fatto di sua ...

Advertising

clikservernet : Si veste da albero di Natale per portare gioia in ospedale: 43 positivi e un morto “a causa del ventilatore del cos… - FQMagazineit : Si veste da albero di Natale per portare gioia in ospedale: 43 positivi e un morto “a causa del ventilatore del cos… - Noovyis : (Si veste da albero di Natale per portare gioia in ospedale: 43 positivi e un morto “a causa del ventilatore del co… - Lisa_Salustri : RT @lisaquac81: Quando provi a dare aria almeno per due minuti a sala e camera da letto..e l'uragano Katrina in veste invernale ti toglie p… - lisaquac81 : Quando provi a dare aria almeno per due minuti a sala e camera da letto..e l'uragano Katrina in veste invernale ti… -

Ultime Notizie dalla rete : veste albero Si veste da albero di Natale per portare gioia in ospedale: 43 positivi e un morto “a causa del… Il Fatto Quotidiano Nel giorno dell’Epifania lo Stabile del Veneto e Stivalaccio Teatro portano i più piccoli nel mondo delle fiabe

Ucci! Ucci! Pollicino e altre fiabe Nel giorno dell’Epifania lo Stabile del Veneto e Stivalaccio Teatro portano i più piccoli nel mondo delle fiabe e dei racconti dei nonni tra orchi affamati, princip ...

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: «Abbiamo perso il nostro bambino»

L’ex Miss Italia, già mamma di due, ha postato una foto in cui d'oro vestita bacia il compagno. Uno scatto di Capodanno con cui svela però di aver vissuto, poche settimane fa, il dramma un aborto spon ...

Ucci! Ucci! Pollicino e altre fiabe Nel giorno dell’Epifania lo Stabile del Veneto e Stivalaccio Teatro portano i più piccoli nel mondo delle fiabe e dei racconti dei nonni tra orchi affamati, princip ...L’ex Miss Italia, già mamma di due, ha postato una foto in cui d'oro vestita bacia il compagno. Uno scatto di Capodanno con cui svela però di aver vissuto, poche settimane fa, il dramma un aborto spon ...