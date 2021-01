Scuola, Firenze: 47 bus in più e 45 steward alle fermate per il 7 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nel territorio della Città Metropolitana di Firenze è stato disposto dal 7 gennaio il rientro degli studenti in presenza al 50 per cento. Riguarderà circa 22.000 allievi degli istituti superiori dell'area fiorentina (su una popolazione totale di circa 43.000). Saranno attivati 47 autobus in più e altri cinque per eventuali emergenze. 45 steward e 14 facilitatori alle fermate Leggi su firenzepost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nel territorio della Città Metropolitana diè stato disposto dal 7il rientro degli studenti in presenza al 50 per cento. Riguarderà circa 22.000 allievi degli istituti superiori dell'area fiorentina (su una popolazione totale di circa 43.000). Saranno attivati 47 autobus in più e altri cinque per eventuali emergenze. 45e 14 facilitatori

'La Toscana oggi ha un Rt fra 0,7 e 0,8 e quindi ha tutte le condizioni da zona gialla - ha ribadito Giani - Ritengo quindi che ripartiremo dalla zona gialla'. In zona bianca cinema, teatri e impianti ...

Firenze, 4 gennaio 2021 - «Sulle linee extraurbane la Città metropolitana di Firenze ha attivato un potenziamento senza precedenti per un trasporto efficace, efficiente e in sicurezza con l'attivazion ...

