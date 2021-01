Risultati Serie B live 17^ giornata Diretta gol | l' Empoli allunga in classifica!

Advertising

SkySport : ?? IL GIOIELLO DI ZACCAGNI ?? Rovesciata da 3 punti per il Verona ?? Gli HL ? - Paroladeltifoso : Serie B: i risultati delle partite di questo pomeriggio - radioaldebaran : #SerieB: 17' Giornata - #Calcio #Risultati - - tabellamercatob : 17^ giornata #SerieBKT Finali prime tre gare #CosenzaEmpoli 0-2 Olivieri e Mancuso #VENPIS 1-1 Svoboda e Marconi… - Fiorentinanews : #Basile: 'Il #Milan straniero cominciò con dei dirigenti improbabili, ma poi ha saputo cambiarli con persone serie… -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Serie

Il Post

Tutto quello che c’è da sapere su Milan-Juventus, partita della 16^ giornata di Serie A: come arrivano le squadre, precedenti e statistiche Epifania di Serie A col botto, con il posticipo delle 20:45 ...Termina in parità la sfida della 17esima giornata di Serie B. Dopo le prime due gare giocate nel pomeriggio, Lecce e Monza impattano sullo 0-0. Problemi di formazione in avvio per gli ospiti, Cristian ...