Psg, i due obiettivi sono Alli del Tottenham e riscattare Kean dall'Everton (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nonostante nelle ultime settimane si sia parlato molto di un possibile approdo di Christian Eriksen al Psg, le priorità del club parigino sarebbero altre. Innanzitutto si lavora al riscatto di Moise Kean, arrivato in estate in prestito dall'Everton. L'attaccante italiano, capace di mettere a segno ben 9 reti in 16 gare stagionali, avrebbe convinto il club transalpino a trattenerlo ed avviare i contatti con i toffees. L'investimento dell'Everton è stato notevole (30 milioni di euro), perciò non sarà facile giungere ad un accordo a meno che il Psg non sborsi una cifra simile. La prima richiesta del nuovo allenatore Mauricio Pochettino, invece, non ha corrisposto al nome di Eriksen bensì a quello di Dele Alli. Il talentuoso centrocampista era esploso al Tottenham proprio sotto la guida del tecnico argentino, mentre ora ...

