Piazza Affari brilla tra i listini europei (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – Ottima seduta di Piazza Affari, che svetta tra gli euro listini, con gli investitori fiduciosi grazie anche al vaccino contro il Covid. Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,68%. Sessione euforica per l'oro, che mostra un balzo dell'1,93%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,09%, a 49,05 dollari per barile. Sale lo spread, attestandosi a +110 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,49%. Tra le principali Borse europee si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dell'1,23%, vola Londra, con una marcata risalita del 2,78%. brilla Parigi, con un forte incremento (+1,66%).

