Meteo Roma: previsioni per martedì 5 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Instabilità diffusa con piogge attese nelle ore mattutine, temporali anche intensi al pomeriggio; in serata le condizioni del tempo saranno sempre instabili con precipitazioni diffuse. Temperature comprese tra +6°C e +9°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 5 gennaio Tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse in mattinata, localmente più abbondanti sulla costa e neve fino a 600 metri in Appennino. Intensificazione dei fenomeni nelle ore pomeridiane su tutti i settori, neve anche abbondante sui rilievi; precipitazioni sparse in serata con neve fino a 400-600 metri di quota. Meteo Italia: previsioni per martedì 5 gennaio Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con deboli fenomeni su Liguria, Piemonte, Emilia ...

