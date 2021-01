Maze Runner - La rivelazione | l' incidente di Dylan O' Bryen è stato incluso nel film

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 4 gennaio 2021)O'Brien si ferì gravemente durante le riprese di- Lae la scena fu inclusa nella versione finale del. La scena di- Lain cuiO'Brien si ferì gravemente fu inclusa nella versione finale della pellicola su decisione del regista. La sequenza in questione, girata il 17 marzo 2016, è quella in cui Thomas salta dal finestrino di un'auto in movimento mentre si avvicina al treno in corsa. Wes Ball, il regista del, chiese a O'Brien il permesso di includere la scena del suonel, al cherispose: "Ho bisogno che tu lo faccia, in un certo senso. Sarei più affranto in caso contrario, sarebbe ...