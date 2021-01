La scuola riapre il 7 gennaio?

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Lariaprirà il 7, con la presenza al 50% degli studenti delle superiori? La ministra Azzolina e Conte tengono il punto anche se dai presidenti di regione e sindacati chiedono un rinvio “Posso confermare la volonta’ del governo di riaprire. Avremmo voluto farlo a dicembre, ma abbiamo rimandato su richiesta delle Regioni”. Risponde cosi’ la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina in un’intervista a Il Fatto quotidiano che le chiede se il 7e’ previsto il ritorno adegli studenti delle superiori al 50%. Poi Azzolina puntualizza: “Abbiamo collaborato: ora e’ arrivato il tempo di tornare in classe. Lae’ un servizio pubblico essenziale, non si puo’ continuare a sacrificare i ragazzi ne’ pensare che la didattica a distanza possa sostituire quella in presenza”. Per la ...