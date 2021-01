‘Isola 12’ | Raz Degan paparazzato con la nuova fidanzata | le foto

Leggi su isaechia

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Dopo la vittoria de L’Isola dei Famosi 12, Razha deciso di abbandonare la tv italiana e coltivare le sue passioni: l’avventura e tutto ciò che riguarda la pace con se stessi. Nel corso del reality, l’attore aveva potuto rivedere la sua vecchia fiamma, Paola Barale. Tra i due, il feeling era ancora evidente ed in molti hanno pensato che potesse riscoppiare l’amore. Conclusasi quell’esperienza, però, i due hanno poi continuato a frequentarsi sporadicamente sino ad interrompere i rapporti, come specificato dalla Barale. Oggi, Raz vive a Roma ed è legato ad unadonna, di cui si sa solo il nome: Stuart. Sulla sua vita privata,continua a mantenere il riserbo. Si sa solo che la loro relazione va avanti ormai da un anno e che Raz l’ha portata con se anche nel suo trullo in Puglia, lì doveva solo la Barale aveva fatto il suo ...