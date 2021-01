Il rottamatore Renzi ascolti Mattarella e faccia il costruttore

Leggi su wired

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Dopo un anno di distruzione, con un paese spento, ridotto ai minimi da una pandemia da oltre 75mila morti e rassegnato a una continua limitazione delle libertà personali, abbiamo finalmente in mano gli antidoti alla crisi sanitaria e a quella economica, che poi sono inestricabilmente connesse: diversi vaccini efficaci a disposizione e oltre 200 miliardi di euro del Recovery Fund, la miracolosa condivisione di debito dell’Unione Europea di cui siamo principali beneficiari (e dunque sorvegliati speciali). In un contesto esiziale come questo, nel senso che da come porteremo avanti il piano vaccinale e da come spenderemo i soldi in prestito e a sostegno dipenderà un bel pezzo di futuro dell’Italia, servirebbe un clima politico di tutt’altro genere. Abbiamo invece di fronte una crisi grottesca, completamente scollata dalla realtà dolorosa che gli italiani stanno vivendo da troppo tempo, ...