(Di lunedì 4 gennaio 2021) Si chiama Alphabet Workers Union, dal nome della società madre ed è stato organizzato in segreto per la maggior parte dell'anno

Advertising

quinta : nasce il primo sindacato di Google. - AriannaAmbrosi0 : RT @rep_tecno: Google, nasce il sindacato dei lavoratori del gigante tecnologico. E' il primo nella Silicon Valley - repubblica : RT @rep_tecno: Google, nasce il sindacato dei lavoratori del gigante tecnologico. E' il primo nella Silicon Valley - rep_tecno : Google, nasce il sindacato dei lavoratori del gigante tecnologico. E' il primo nella Silicon Valley - peppology : @riclorenzini @nickita65 @SMerler @PastaLaMolisana Non è proprio così. Da google si trova una pagina eel loro portf… -

Ultime Notizie dalla rete : Google nasce

Si chiama Alphabet Workers Union, dal nome della società madre ed è stato organizzato in segreto per la maggior parte dell'anno ...Il sindacato nasce dopo le pressioni dei lavoratori di Google Nella Silicon Valley è nato il primo sindacato per i lavoratori di Google, dopo le pressioni dei dipendenti. Come si legge su primaonline ...