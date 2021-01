Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di lunedì 4 gennaio 2021) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dall'allarme coronavirus. La situazione vede la Lega sempre primo partito a seconda dei sondaggi in calo o in crescita, ed il forte recupero di Forza Italia che secondo Tecné torna sopra la soglia del 10%. Continua invece la crisi del M5S che paga più di tutti le forti tensioni interne al governo. Stando alle simulazioni di Ipsos per il Corriere in caso di voto anticipato il nuovo parlamento sarebbe ad ampia maggioranza di centrodestra, sia al Senato che alla Camera (Senato, maggioranza 101 cdx: 109, Pd+M5S 87. Camera, maggioranza 201. Cdx: 212, Pd+M5S 168). Una maggioranza che sarebbe ancora più ampia se M5S e Pd si presenteranno separati alle politiche ... Leggi su panorama (Di lunedì 4 gennaio 2021) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dall'allarme coronavirus. La situazione vede la Lega sempre primo partito a seconda deiin calo o in crescita, ed il forte recupero di Forza Italia che secondo Tecné torna sopra la soglia del 10%. Continua invece la crisi del M5S che paga più di tutti le forti tensioni interne al governo. Stando alle simulazioni di Ipsos per il Corriere in caso dianticipato il nuovo parlamento sarebbe ad ampia maggioranza di centrodestra, sia al Senato che alla Camera (Senato, maggioranza 101 cdx: 109, Pd+M5S 87. Camera, maggioranza 201. Cdx: 212, Pd+M5S 168). Una maggioranza che sarebbe ancora più ampia se M5S e Pd si presenteranno separati alle politiche ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi «Il mio Natale con gli ultimi» La Nuova Sardegna Stati Uniti, il capo dei Proud Boys: «Trump non finisce, ora è un movimento»

Tarrio: ci sono traditori anche tra i repubblicani. . Dal 3 novembre i Proud Boys hanno marciato due volte su Washington contro «l’elezione rubata» e vi torneranno domani ...

Cellulari, auto e rubinetti, a gennaio saltano i bonus: mancano i decreti attuativi

Tutti pazzi per i nuovi bonus, ma per molti degli incentivi che hanno trovato spazio in manovra bisognerà attendere i decreti attuativi. Risultato? Chi a gennaio conta di riscuotere il ...

