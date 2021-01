GF Vip, diretta puntata del 4 gennaio 2021 | Anticipazioni (Di lunedì 4 gennaio 2021) Le Anticipazioni della diretta di stasera, lunedì 4 gennaio 2021 Dopo la puntata speciale di Capodanno, torna stasera lunedì 4 gennaio l’appuntamento con il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Questa sera uno dei vip in nomination lascerà la casa più spiata d’Italia. Al televoto ci sono Mario Ermito, Giulia Salemi, Andrea Zenga e Giacomo Urtis. Uno di loro dovrà dire addio al gioco e salutare definitivamente gli altri compagni d’avventura. Durante questa nuova puntata in diretta del GF Vip si affronteranno anche gli ultimi avvenimenti che riguardano i vipponi all’interno della casa. Tra questi non sarà trascurato il flirt tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due nel Cucurio si sono abbandonati ad una nottata di passione. Proprio ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ledelladi stasera, lunedì 4Dopo laspeciale di Capodanno, torna stasera lunedì 4l’appuntamento con il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Questa sera uno dei vip in nomination lascerà la casa più spiata d’Italia. Al televoto ci sono Mario Ermito, Giulia Salemi, Andrea Zenga e Giacomo Urtis. Uno di loro dovrà dire addio al gioco e salutare definitivamente gli altri compagni d’avventura. Durante questa nuovaindel GF Vip si affronteranno anche gli ultimi avvenimenti che riguardano i vipponi all’interno della casa. Tra questi non sarà trascurato il flirt tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due nel Cucurio si sono abbandonati ad una nottata di passione. Proprio ...

