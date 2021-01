(Di lunedì 4 gennaio 2021) “Lache il Presidenteha regalato oggi ai piemontesi è piena die critiche al passato e priva di contenuti” dichiara il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaelea seguitoconferenza stampa di inizio anno da parte del Governatore del Piemonte Alberto. “ha ragione quando dice che il 2020 è stato un anno complicato, ma l’azionesua Giunta è stata fallimentare: la gestioneprima fasepandemia è stata disastrosa, ma quellaseconda ondata, nonostante tutti i nostri inviti ad arginarla in anticipo, è stata ben peggiore: scarsità di tamponi, terapie ...

Advertising

nuovasocieta : Gallo (Pd): “Nella calza della Befana di Cirio promesse vuote e nessuna prospettiva per il futuro” - danilogallo72 : Nella notte di #Battiti tra il 5 e il 6 gennaio potete ascoltare Ayler’s Mood 'Combat Joy' direttamente sulle freq… - il_j4ck : @calledope Nella speranza che affiancato da uno con quei piedi, avendo anche Lukic alle spalle, il Gallo possa conc… - Alessan50565411 : @LaVeritaWeb Come Don Gallo,nella povertà, nessuno mai - gallo_deborah : Maro' esattamente nella stessa situazione!!! Aiutoooook -

Ultime Notizie dalla rete : Gallo Nella

Corriere della Calabria

“La politica della Giunta si è contraddistinta per la mancanza di una visione e per l’incapacità di prevedere interventi con un’efficacia a lungo termine” ...La riforma del welfare in Calabria è l’oggetto di una lettera che il Segretario generale della Cisl regionale, Tonino Russo, ha inviato all’Assessore alle Politiche Sociali della Regione, Gianluca Gal ...