Ex fidanzato di Tommaso Zorzi pronto per il confronto al Grande Fratello Vip? Lo staff interviene (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’atmosfera friccicarella di Capodanno ha fatto saltare fuori due presunti ex fidanzati (o più semplicemente flirt) di Tommaso Zorzi, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Lo staff del rampollo milanese, si è divertito a smentire l’indiscrezione in modo originale. Ex fidanzato di Tommaso Zorzi pronto per il confronto al GF Vip? Lo staff interviene In... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’atmosfera friccicarella di Capodanno ha fatto saltare fuori due presunti ex fidanzati (o più semplicemente flirt) di, attuale concorrente del. Lodel rampollo milanese, si è divertito a smentire l’indiscrezione in modo originale. Exdiper ilal GF? LoIn... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

PkSpecial : RT @panelelasalame: Tommaso mi fa morire perché si comporta come il fidanzato tradito e lasciato solo. Ma poi sta prendendo il mesiversario… - panelelasalame : Tommaso mi fa morire perché si comporta come il fidanzato tradito e lasciato solo. Ma poi sta prendendo il mesivers… - blogtivvu : Ex fidanzato di Tommaso Zorzi pronto per il confronto al #GFVip? Lo staff interviene #TZVip - eviltempt : RT @leeveean: Ma invece di diventare la puttana di Dayane non poteva continuare a piacermi Tommaso che non fa un cazzo tutto il giorno, ign… - leeveean : Ma invece di diventare la puttana di Dayane non poteva continuare a piacermi Tommaso che non fa un cazzo tutto il g… -

Ultime Notizie dalla rete : fidanzato Tommaso Manuel ex fidanzato Tommaso Zorzi, c’è il ritorno di fiamma? YouMovies Cristiana Capotondi in Chiara Lubich: età, vita privata, carriera e fidanzato

Ha dichiarato di essere stata lei a corteggiarlo dopo averlo conosciuto durante un viaggio in aereo. TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> GF Vip Tommaso Zorzi e la decisione drastica nella notte: i fans d ...

Soleil Sorge stupisce: “Le voci su Natalia Paragoni le conoscevamo tutti”

Intervistata da un noto settimanale Soleil Sorge rompe il silenzio sulle voci su Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: le sue parole ...

Ha dichiarato di essere stata lei a corteggiarlo dopo averlo conosciuto durante un viaggio in aereo. TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> GF Vip Tommaso Zorzi e la decisione drastica nella notte: i fans d ...Intervistata da un noto settimanale Soleil Sorge rompe il silenzio sulle voci su Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: le sue parole ...