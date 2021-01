Esonero Liverani: si va verso la conferma del tecnico. Le ultime (Di lunedì 4 gennaio 2021) Esonero Liverani: secondo quanto riporta Sky Sport, si va verso la conferma del tecnico che avrà ancora una possibilità Fabio Liverani verso la conferma. È questa l’ultima indiscrezione riportata da Sky Sport, che spiega come il tecnico sarà confermato e gli sarà data un’altra possibilità mercoledì contro l’Atalanta. La riunione tra il presidente Krause e la dirigenza gialloblù è ancora in corso ma si va verso questa decisione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021): secondo quanto riporta Sky Sport, si valadelche avrà ancora una possibilità Fabiola. È questa l’ultima indiscrezione riportata da Sky Sport, che spiega come ilsaràto e gli sarà data un’altra possibilità mercoledì contro l’Atalanta. La riunione tra il presidente Krause e la dirigenza gialloblù è ancora in corso ma si vaquesta decisione. Leggi su Calcionews24.com

