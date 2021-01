Dopo mesi passati a fare tamponi a domicilio l'infermiere si vaccina: 'Un atto di amore razionale' (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dopo 8 mesi passati a correre su e giù per la Bassa Romagna a fare tamponi nasofaringei a domicilio rincorrendo il virus, dal 31 dicembre Andrea è entrato a far parte della squadra dei vaccinatori Leggi su ravennatoday (Di lunedì 4 gennaio 2021)a correre su e giù per la Bassa Romagna anasofaringei arincorrendo il virus, dal 31 dicembre Andrea è entrato a far parte della squadra deitori

Ultime Notizie dalla rete : Dopo mesi Silanus esce dal tunnel Covid, dopo mesi un solo positivo L'Unione Sarda.it Covid, Confcommercio contraria all’ipotesi di chiusura delle attività il 9 e 10 gennaio: “Basta giocare con il futuro delle imprese”

Stop ai provvedimenti lampo, "serve un piano strutturale". Così Confcommercio Pistoia e Prato interviene in merito alla paventata chiusura delle attività i prossimi 9 e 10 gennaio. Il Governo sta infa ...

Bollettino vaccini Covid Italia, 4 gennaio/ 118554 vaccinati: Crisanti “non bastano”

Bollettino vaccini Covid in Italia, i dati di oggi 4 gennaio: 118.554 dosi già somministrate, ma il piano procede al rilento. Renzi “Arcuri no superman" ...

